МКС начал угрожать пролетающий мимо нее космический мусор

Международной космической станции начал угрожать пролетающий мимо космический мусор. Согласно информации из переговоров NASA, мимо станции пролетел обломок спутника, сообщило РИА «Новости».

По последним данным, часть спутника миновала МКС, но может пролететь повторно через полтора часа. Какой именно объект угрожает безопасности работников станции, не уточнили.

Российским космонавтам Петру Дуброву и Антону Шкаплерову было дано указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» по итогам обсуждения нештатной ситуации с Землей. Вместе с ними на борту судна укрылся и американский астронавт.

«Экипаж „Союза“ находится в корабле, люки прикрыты, мы готовы», — отрапортовал специалист подмосковного Центра управления полетами. Так же поступили и специалисты американской стороны, отдав рекомендацию своим соотечественникам запереться в своей части корабля.