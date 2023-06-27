27 июня 2023, 14:01
Мятежники не взяли бы Москву — Росгвардия
Главком Росгвардии Золотов заявил, что мятежники не смогли бы взять Москву
Во время контртеррористической операции силовики были уверены в своих силах. Мятежники не сумели бы захватить Москву, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов. Его процитировало РИА «Новости».
«Мы знали, что победим. Москвы мятежники не взяли бы», — сказал он журналистам.
Реклама
Глава Росгвардии сказал, что силовики сконцентрировали силы на подступах к столице и создали там «кулак для отражения». По словам Виктора Золотова, если бы группировку рассеяли, мятежники прошли бы с легкостью. Он заявил, что любые провокации в самом городе тоже подавили бы.
В Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня ввели режим КТО. В столичном регионе усилили меры безопасности, ввели дополнительный контроль на дорогах. В Липецкой области ограничили движение автомобилей и точечно перекопали некоторые участки дорог.
Терроризм
Армия
Москва 2023
Реклама
Реклама