Происшествия 27 июня 2023, 14:01 Мятежники не взяли бы Москву — Росгвардия Главком Росгвардии Золотов заявил, что мятежники не смогли бы взять Москву РИА «Новости»

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Во время контртеррористической операции силовики были уверены в своих силах. Мятежники не сумели бы захватить Москву, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы знали, что победим. Москвы мятежники не взяли бы», — сказал он журналистам.

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Глава Росгвардии сказал, что силовики сконцентрировали силы на подступах к столице и создали там «кулак для отражения». По словам Виктора Золотова, если бы группировку рассеяли, мятежники прошли бы с легкостью. Он заявил, что любые провокации в самом городе тоже подавили бы.

В Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня ввели режим КТО. В столичном регионе усилили меры безопасности, ввели дополнительный контроль на дорогах. В Липецкой области ограничили движение автомобилей и точечно перекопали некоторые участки дорог.