Мятежники арестовали министров и офицеров в Мали

Отмечается, что причиной восстания в республике являются претензии солдат по поводу финансирования, сообщила газета «Взгляд».

«Некоторые военные разграбили склады с оружием, чтобы выразить свое недовольство командованию», — уточнили журналисты.

По информации СМИ, мятежники требуют дополнительных денежных выплат. На базе все еще продолжается стрельба.

В последнее время Мали находится в состоянии серьезного внутриполитического кризиса. Оппозиционеры хотят отставки президента страны и отвергают иные варианты урегулирования ситуации.