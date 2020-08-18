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    18 августа 2020, 15:22

    Мятежники арестовали министров и офицеров в Мали

    Полина Петрова

    Мятежники арестовали несколько министров и офицеров в Мали. В настоящий момент их вывезли в неизвестном направлении, информирует местное издание Malijet.

    Отмечается, что причиной восстания в республике являются претензии солдат по поводу финансирования, сообщила газета «Взгляд».

    «Некоторые военные разграбили склады с оружием, чтобы выразить свое недовольство командованию», — уточнили журналисты.

    По информации СМИ, мятежники требуют дополнительных денежных выплат. На базе все еще продолжается стрельба.

    В последнее время Мали находится в состоянии серьезного внутриполитического кризиса. Оппозиционеры хотят отставки президента страны и отвергают иные варианты урегулирования ситуации.

    Новости SMI.FM