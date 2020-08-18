18 августа 2020, 15:22
Мятежники арестовали министров и офицеров в Мали
Мятежники арестовали несколько министров и офицеров в Мали. В настоящий момент их вывезли в неизвестном направлении, информирует местное издание Malijet.
Отмечается, что причиной восстания в республике являются претензии солдат по поводу финансирования, сообщила газета «Взгляд».
«Некоторые военные разграбили склады с оружием, чтобы выразить свое недовольство командованию», — уточнили журналисты.
По информации СМИ, мятежники требуют дополнительных денежных выплат. На базе все еще продолжается стрельба.
В последнее время Мали находится в состоянии серьезного внутриполитического кризиса. Оппозиционеры хотят отставки президента страны и отвергают иные варианты урегулирования ситуации.