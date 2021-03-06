Мясокомбинат загорелся в Оренбургской области

Рано утром 6 марта пожар вспыхнул на мясокомбинате в Новотроицке (Оренбургская область). Загорелась кровля склада, где производят и хранят упаковку. Огонь полыхает на площади 3000 «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В 05:46 (по Москве) поступило сообщение о возгорании по адресу: Оренбургская область, город Новотроицк, улица Зеленая, дом 38. По прибытию первых подразделений на место пожара установлено, что происходит горение на кровле склада изготовления и хранения упаковки». — говорится в сообщении МЧС.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Оренбургской области

По данным ведомства, пожар тушат 45 человек и 15 единиц техники.Пожарные остановили распространение огня за полтора часа. Причину ЧП пока не выяснили. Информации о погибших и пострадавших нет.