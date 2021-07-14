Мясник с ножом напал на людей в Китае

Инцидент произошел в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин. Сотрудник мясного отдела супермаркета напал на посетителей магазина с ножом. В результате происшествия два человека погибли, еще семь пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную полицию.

В одном из супермаркетов в районе Дадун 61-летний мясник поспорил с покупателем из-за свинины. Во время разговора мужчина в руках держал нож, которым ранил собеседника. От полученных ран потерпевший скончался, написала «Газета.ru».

После случившегося мужчина сбежал из супермаркета. При этом он успел ранить еще восьмерых человек, один из которых умер. Остальных потерпевших доставили в больницу.

В настоящее время преступника разыскивает полиция.