Mitsubishi вылетела в кювет и перевернулась в Башкирии. Один человек погиб
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарки Mitsubishi АSX, в результате которого погиб один человек, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на 83-м километре трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. 68-летний водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
«Дни.ру» рассказали, что супруга водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в машине скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.