  • Mitsubishi вылетела в кювет и перевернулась в Башкирии. Один человек погиб

    02 декабря 2019, 18:17

    Артур Блянихов

    В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарки Mitsubishi АSX, в результате которого погиб один человек, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла на 83-м километре трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. 68-летний водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

    «Дни.ру» рассказали, что супруга водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в машине скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.