Mitsubishi вылетела в кювет и перевернулась в Башкирии. Один человек погиб

По данным издания, авария произошла на 83-м километре трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. 68-летний водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

«Дни.ру» рассказали, что супруга водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Она умерла в машине скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.