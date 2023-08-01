Происшествия 01 августа 2023, 21:08 Mitsubishi слетела в кювет после столкновения с другой иномаркой в Челябинской области

Читать 360tv в

ДТП произошло в Каслинском районе Челябинской области. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД ГУ МВД по региону.

На 106-м километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» 1 августа водитель Mitsubishi Outlander выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Estima, за рулем которой находился водитель 2001 года рождения. В результате первая иномарка слетела в кювет.

Реклама

Водитель второй машины получил травмы. Его госпитализировали.