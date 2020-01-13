13 января 2020, 11:27
Mitsubishi и Lada Kalina столкнулись в Башкирии. Один человек погиб
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием иномарки Mitsubishi ASX и отечественной легковушки Lada Kalina, передает ИА Nation News со ссылкой на республиканскую Автоинспекцию.
По данным информагентства, авария произошла в Хайбуллинском районе на дороге Сибай — Акъяр. В результате столкновения погиб один человек. Среди шестерых пострадавших один ребенок. Всех их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.