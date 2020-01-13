Mitsubishi и Lada Kalina столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

По данным информагентства, авария произошла в Хайбуллинском районе на дороге Сибай — Акъяр. В результате столкновения погиб один человек. Среди шестерых пострадавших один ребенок. Всех их доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.