31 марта 2023, 16:55
Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру
Митрополит Павел: группа людей готовит нападение на Киево-Печерскую лавру 31 марта
Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру. По его словам, атаку собираются совершить в 17:00 31 марта. Видеообращение священника опубликовало в Telegram-канале местное издание «Страна.ua».
«Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет», — сказал митрополит.
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Он обратился к верующим, призвав их молиться. Также священнослужитель попросил правоохранителей о защите порядка.
«Просим наших воинов, защитников, полицию, другие службы, которые есть на территории Лавры», — добавил Павел.
По данным издания, в настоящее время рядом с Киево-Печерской лаврой находится около 10-15 противников УПЦ. Периодически они кричат украинские националистические лозунги.
При этом в Telegram-канале УПЦ ранее появилось сообщение о том, что провокаторы начали вести себя активнее. Уже была одна стычка возле храма преподобного Агапита Печерского.
«В ответ на провокации верующие молятся еще громче», — подчеркнули в пресс-службе.
Киев
Украина
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