Происшествия 06 июня 2023, 09:06 «Мистер Сидр» унес жизни 18 жителей Ульяновской области Минздрав Ульяновской области сообщил о 18 случаях смерти от отравления сидром Пресс-служба МВД

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Количество погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области достигло 18 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минздрава региона.

По информации ведомства, в период с 4 по 6 июня в области зафиксировали 51 случай отравления напитком, содержащим алкоголь.

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«В 18 случаях [оно] привело к летальному исходу», — подчеркнули в министерстве.

В Минздраве отметили, что отравление проходит в тяжелой форме. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь и борются за жизнь каждого пациента.

Причиной ЧП в нескольких регионах страны стал напиток «Мистер Сидр». Оборот продукции производителя этого напитка запретили на всей территории России. По фактам отравлений людей возбудили уголовные дела. Индивидуальный предприниматель, которому принадлежит производство опасного сидра, задержали 5 июня.