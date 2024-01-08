Происшествия 08 января 2024, 17:31 «Мисс Россия-2016» попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени Победительница «Мисс Россия-2016» Добровольская попала в аварию в Тюмени Olga Sokolova/Global Look Press

Читать 360tv в

Финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская попала в аварию на пешеходном переходе в Тюмени. Об этом девушка рассказала в социальной сети Instagram*.

«Поворот перед пешеходным. На него выбегают дети, водитель резко тормозит, девушка в красной машине тоже. Мне не видно пешеходов, но я понимаю, что красная машина встала», — отметила Добровольская.

Реклама

Она тоже надавила на тормоз, но из-за сильного мороза и заснеженной дороги автомобиль не послушался и начал «плыть». Больше всего девушку напугало, что в ударенной ею машине находилась беременная женщина. Однако обошлось без травм. Участники ДТП мирно разошлись, заключила Добровольская.

Днем 8 января в Новгородской области на трассе М-11 «Нева» произошла авария с участием 30 автомобилей. В результате погибли четыре человека, среди них один ребенок. На место прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и следователи.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.