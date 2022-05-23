Автомобиль Range Rover под управлением девушки совершил наезд на 10-летнего школьника, который ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Ефремова.

«Произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний, который совершал переезд на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, остался на месте», — сообщили «360» в МВД.

Telegram-канал «112» сообщил, что за рулем находилась «Мисс Россия — 2015» Мария Тугускина, момент ДТП попал на ближайшие камеры.

Ребенок серьезно не пострадал, в настоящее время он находится дома.