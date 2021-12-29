Мишонова объяснила, почему замерзшего в Дубне школьника начали искать не сразу

Мальчик, которого нашли умершим от переохлаждения в Дубне, перепутал автобус, на котором ехал в школу, и вышел в незнакомом месте. Выйти на связь он не смог из-за особенностей развития, сообщила «360» детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Школа уведомила родственников об отсутствии ребенка на занятиях. Однако сообщение в полицию от матери было подано только в 17:20, и тогда только начались дополнительные поиски при участии волонтеров движения „Лиза Алерт“. Мне представляется, что слишком поздно было подано заявление, утрачено дополнительное время», — говорит она.

Знакомые горожане ранее рассказали, что ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями, имел проблемы с речью и не шел на контакт. В объявлении поисковой группы «ВКонтакте» говорилось, что он может нуждаться в медицинской помощи. Прокуратура организовала проверку по факту смерти. В частности, она изучит, исполнялись ли по отношению к мальчику требования федерального законодательства о несовершеннолетних.