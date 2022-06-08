Миронов подтвердил, что его машина сбила курьера на переходе в Москве

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подтвердил, что был в автомобиле во время аварии в центре Москвы. В результате ДТП пострадал курьер.

«Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИБДД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — сообщил политик в своем Telegram-канале.

Миронов уточнил, что сразу после ДТП водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога.

«Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — подчеркнул он.

Политик выразил благодарность медикам, которые прибыли в считаные минуты и оказали помощь потерпевшему. По информации Миронова, курьера госпитализировали с травмой ноги. Он выразил надежду, что пострадавший быстро поправится.

«Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — заключил он.

По данным Daily Storm, автопарк, к которому принадлежит автомобиль, сбивший человека в центре Москвы, не относится к юрисдикции Госдумы. В пресс-службе нижней палаты парламента изданию заявили, что все машины, которые развозят депутатов, находятся в ведении управления делами президента.