22 февраля 2023, 17:40
Мирный житель Шебекино получил ранение после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Глава Белгородской области Гладков: обстрел Шебекино со стороны ВСУ ранил мирного жителя
Мирный житель Шебекино пострадал в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он описал ситуацию в населенном пункте после очередного прилета в Telegram-канале.
По его словам, этот обстрел стал вторым по счету за среду, 22 февраля.
Реклама
«Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся», — сообщил Гладков.
Реклама
Также он сообщил об одном пострадавшем. Однако глава региона уточнил, что эта информация является предварительной и пока не имеет подтверждений. Точное количество пострадавших установят позднее.
Гладков написал, что раненого доставили в ЦРБ. Местные медики оценили состояние мужчины как крайне тяжелое. По словам главы региона, у пострадавшего нашли осколочные ранения. Гладков сообщил, что мужчине оказывают всю необходимую помощь.
Также он написал, что на месте прилета снарядов работают сотрудники оперативных служб. По словам Гладкова, спасатели уже приступили к тушению.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама