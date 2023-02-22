Происшествия 22 февраля 2023, 17:40 Мирный житель Шебекино получил ранение после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: обстрел Шебекино со стороны ВСУ ранил мирного жителя губернатора Белгородской области / Telegram

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Мирный житель Шебекино пострадал в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он описал ситуацию в населенном пункте после очередного прилета в Telegram-канале.

По его словам, этот обстрел стал вторым по счету за среду, 22 февраля.

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«Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся», — сообщил Гладков.

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Также он сообщил об одном пострадавшем. Однако глава региона уточнил, что эта информация является предварительной и пока не имеет подтверждений. Точное количество пострадавших установят позднее.

Гладков написал, что раненого доставили в ЦРБ. Местные медики оценили состояние мужчины как крайне тяжелое. По словам главы региона, у пострадавшего нашли осколочные ранения. Гладков сообщил, что мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Также он написал, что на месте прилета снарядов работают сотрудники оперативных служб. По словам Гладкова, спасатели уже приступили к тушению.