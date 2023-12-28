Важное 28 декабря 2023, 15:23 Мирный житель села Мокрая Орловка в Белгородской области пострадал при атаке ВСУ Губернатор Гладков: мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Село Мокрая Орловка в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины. Пострадал один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики сбросили взрывное устройство с помощью дрона-камикадзе в тот момент, когда мужчина находился на улице. Пострадавший получил множественные осколочные ранения головы, нижних конечностей и живота.

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«Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Также в результате взрыва получил повреждения жилой частный дом. Из-за атаки ВСУ в здании выбило окна, посекло фасад и забор.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что один из рабочих, пострадавших во время удара ВСУ по Грайворонскому городскому округу, умер в реанимации. Медики до последнего боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.