Происшествия 23 июля 2023, 21:17 Мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ села в Брянской области Брянский губернатор Богомаз: житель пострадал при обстреле ВСУ села Полевые Новоселки РИА «Новости»

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Мирный житель пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ села Полевые Новоселки Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения», — написал Богомаз.

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Пострадавшего доставили в районную больницу. Медики оказали мужчине всю необходимую помощь.

Днем 23 июля ВСУ обстреляли поселок Полевые Новоселки в Суземском районе региона. В результате повреждение получило жилое домовладение. Как сообщал Богомаз, нарушено электроснабжение. Он также отмечал, что света нет в Полевых Новоселках и селе Павловичи.

Аварийные и оперативные службы незамедлительно выехали на место для устранения проблемы.

Вечером 23 июля украинские военные обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в общей сложности в населенный пункт прилетело 16 снарядов. Осколки повредили крыши двух домов.