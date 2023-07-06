Происшествия 06 июля 2023, 07:27 Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ Мэр Горловки Приходько: вследствие обстрела жилмассива «Комсомолец» ранен мирный житель Telegram

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Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими боевиками Горловки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела жилмассива „Комсомолец“ <…> со стороны украинских боевиков ранен мирный горловчанин», — написал глава города.

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Он уточнил, что жилой массив «Комсомолец» расположен в Никитовском районе города.

Мэр отметил, что снаряды повредили гараж «Теплосетей» и несколько автомобилей предприятия.

Кроме того, одна из ракет ВСУ на улице Рудакова, что в Центрально-Городском районе Горловки, ударила по дому и газопроводу.

Приходько опубликовал видео последствий украинского обстрела жилмассива «Комсомолец». Осколки снарядов повредили стекла в домах 5 и 11 на улице Болотникова.

В середине июня мирный житель пострадал в селе Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки при обстреле со стороны ВСУ.