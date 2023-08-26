Происшествия 26 августа 2023, 01:23 Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР СЦКК: в результате детонации ВОП пострадал мирный житель ДНР РИА «Новости»

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Детонация взрывоопасного предмета произошла в Волновахском районе ДНР. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ЧП произошло в населенном пункте Красная Поляна на улице Краснооктябрьской. В результате детонации 34-летний мужчина получил ранения. В представительстве сообщили, что сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

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ВСУ продолжают обстреливать Донбасс кассетными боеприпасами. В четверг, 24 августа, украинские боевики четырежды применили кассетные боеприпасы при обстреле Донецка. Всего по донецку в этот день стреляли 13 раз.

Один человек погиб, еще трое — ранены при обстреле со стороны ВСУ шахты в Кировском районе Донецка. Украинские боевики ударили по шахте после прошедшего там торжественного мероприятия.

Ранее 11 августа под удар попала Горловка, боевики выпустили четыре кассетных снаряда.