Происшествия 16 июня 2023, 01:21 Мирный житель пострадал в Озеряновке при обстреле ВСУ Мэр Горловки Приходько опубликовал видео последствий украинского обстрела Озеряновки

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Украинские боевики обстреляли село Озеряновку в Центрально-Городском районе Горловки, ранен мирный житель. О последствиях атаки в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Из-за прилетов в селе повреждены четыре частных домовладения, храм и газопровод. Обстрел вели со стороны населенного пункта Нелеповка, по Озеряновке выпустили шесть ракет из РСЗО.

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«В результате обстрела села Озеряновка с позиций украинских неонацистов поврежден храм по улице Рихтера, дом и газопровод», — написал Приходько.

При обстреле пострадал 59-летний мужчина, добавил мэр города.

ВСУ стреляют без разбора, днем 15 июня украинские боевики открыли огонь по миссии МАГАТЭ. Они начали стрелять, когда представители организации вместе с генеральным директором Рафаэлем Гросси возвращались на Украину. Завязался бой, миссии пришлось пережидать в безопасном месте.