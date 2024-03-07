Важное 07 марта 2024, 18:21 Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: житель села Козинка под Белгородом пострадал при атаке ВСУ РИА «Новости»

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Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У мужчины диагностировали осколочные ранения ноги. Врачи центральной районной больницы оказали всю необходимую помощь, пострадавший отказался от госпитализации.

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«Также в результате прилета поврежден сарай в частном жилом домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.

Днем 7 марта системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. На место ЧП прибыли специальные службы.

До этого ВСУ обстреляли село Наумовка. Местный житель получил травмы брюшной полости, его забрали в больницу.