07 марта 2024, 18:21
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гладков: житель села Козинка под Белгородом пострадал при атаке ВСУ
Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
У мужчины диагностировали осколочные ранения ноги. Врачи центральной районной больницы оказали всю необходимую помощь, пострадавший отказался от госпитализации.
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«Также в результате прилета поврежден сарай в частном жилом домовладении. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.
Днем 7 марта системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. На место ЧП прибыли специальные службы.
До этого ВСУ обстреляли село Наумовка. Местный житель получил травмы брюшной полости, его забрали в больницу.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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