Важное 22 января 2024, 17:21 Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на село Репяховка в Белгородской области Житель села Репяховка пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по селу Репяховка Краснояружского района. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские войска атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе.

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«У мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.

Также из-за атаки ВСУ фасад частного жилого дома и легковой автомобиль получили повреждения. На место случившегося прибыли оперативные службы.

Днем 22 января украинские боевики обстреляли окраину села Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях.

Накануне ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Украинские войска также использовали для ударов дроны-камикадзе.