22 января 2024, 17:21
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на село Репяховка в Белгородской области
Житель села Репяховка пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины ударили по селу Репяховка Краснояружского района. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинские войска атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе.
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«У мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона.
Также из-за атаки ВСУ фасад частного жилого дома и легковой автомобиль получили повреждения. На место случившегося прибыли оперативные службы.
Днем 22 января украинские боевики обстреляли окраину села Дроновка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Повреждения зафиксировали в двух частных домовладениях.
Накануне ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе. Украинские войска также использовали для ударов дроны-камикадзе.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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