13 января 2024, 17:12
Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Гладков: житель Белгородской области пострадал из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ
Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Водитель автобуса получил осколочные ранения лица. Его доставили в Центральную районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.
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«Также повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.
Он уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт с помощью дронов-камикадзе.
Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 14:50.
Также при обстреле со стороны ВСУ села Глотово пострадала линия электропередачи. Четыре населенных пункта частично остались без света.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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