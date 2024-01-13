Важное 13 января 2024, 17:12 Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: житель Белгородской области пострадал из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ Unsplash

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Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Водитель автобуса получил осколочные ранения лица. Его доставили в Центральную районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

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«Также повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт с помощью дронов-камикадзе.

Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью украинский БПЛА. Очередную попытку террористической атаки пресекли около 14:50.

Также при обстреле со стороны ВСУ села Глотово пострадала линия электропередачи. Четыре населенных пункта частично остались без света.