Происшествия 25 апреля 2023, 15:57 Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ города в Запорожской области Член ВГА Рогов: один человек погиб и четыре ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области Официальный сайт президента Украины

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Один человек погиб в результате обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

ВСУ обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего украинские военные выпустили шесть ракет. Четыре из них сбили силами российской противовоздушной обороны. Два снаряда упали на севере города.

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«По предварительным данным, один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — подчеркнул Рогов.

Прилеты по городу произошли около 10:00. В результате украинской атаки разрушения получила автозаправочная станция на въезде в Токмак. Также известно об обстреле со стороны ВСУ села Великая Знаменка на берегу Днепра. Под ударом оказалась местная школа.

Украинские подразделения часто подвергают атакам Запорожскую область. Накануне ВСУ обстреляли село Водяное, в результате чего погибла местная жительница.