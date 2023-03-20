20 марта 2023, 22:33
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела украинскими военными погиб один мирный житель. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела Куйбышевского района украинскими фашистами по улице Белостокская погиб мирный житель города Донецка. Его анкетные данные устанавливаются», — заявил Кулемзин.
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Ранее 20 марта ВСУ многократно атаковали Донецк. Александровку в ДНР обстреляли ракетами. Украинские войска выпустили по Александровке 10 ракет из РСЗО.
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Тем же днем «Штурм-С» уничтожил вблизи Каменки доты украинских войск. Возле населенного пункта Каменка вычислили долговременные огневые точки ВСУ. Российские военнослужащие ударили прямо по дотам из противотанкового ракетного комплекса.
ВСУ
Украина
Донецк
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