Происшествия 30 марта 2023, 14:03 Мирный житель погиб при обстреле ВСУ поселка Троицкое в ЛНР. Число раненых выросло до 14 Жертвой обстрела поселка Троицкое в ЛНР стал мирный житель, ранения получили 14 человек РИА «Новости»

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Количество пострадавших при утреннем обстреле украинскими боевиками поселка Троицкое в Луганской Народной Республике выросло до 14 человек. Один мирный житель скончался от полученных ранений. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В ведомстве напомнили, что украинские войска выпустили по населенному пункту два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Детонация боеприпасов произошла в 09:10.

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Первой пострадавшей стала женщина 1984 года рождения. После количество раненых выросло до шести, а по данным на 13:30 — до 14 человек.

Осколки снарядов повредили четыре многоквартирных дома, корпус Троицкой центральной многопрофильной больницы и магазин. Данные по ситуации в поселке еще продолжают поступать представительству региона в СЦКК.