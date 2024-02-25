25 февраля 2024, 14:06
Мирный житель погиб при обстреле пригородов Луганска со стороны ВСУ
Третьяков: мирный житель погиб при обстреле села в Кременском районе ЛНР
Украинские военные обстреляли жилые районы Кременского муниципального округа в ЛНР. В результате атаки погиб местный житель, сообщил глава администрации округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
«Вновь вооруженные формирования Украины нанесли подлый удар по мирным жителям нашего округа. В результате обстрела села Кременского муниципального округа мы потеряли одного из наших сограждан, и я от имени всего округа выражаю искренние соболезнования родным погибшего», — написал он.
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Третьяков добавил, что снаряды ВСУ повредили восемь жилых домов, один из них полностью разрушен.
Глава администрации отметил, что на помощь пострадавшим бросили все силы. Местные власти привели в полную готовность для оказания поддержки пострадавшим. Вячеслав Третьяков указал, что ничто не сможет оправдать преступления против невинных людей и все военные преступники понесут за это ответственность.
В тот же день, 25 февраля, ВСУ атаковали микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка. Снаряд попал в многоэтажку. СМИ писали, что есть пострадавшие.
ЛНР
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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