Происшествия 08 июля 2023, 18:59 Мирный житель погиб при обстреле Ясиноватой Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о гибели мужчины после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина погиб в результате обстрела украинскими боевиками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая погиб мужчина 1989 года рождения», — написал он.

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В конце июня ВСУ ударили по Ясиноватой десятью ракетами из реактивных систем залпового огня. Обстрел зафиксировали в 10:45. За пять минут до этого украинские боевики выпустили по Ясиноватой восемь снарядов натовского калибра. Через полчаса ВСУ обстреляли Киевский район Донецка пятью 155-миллиметровыми снарядами.

Ранее два человека погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны Украины. Кроме того, пять человек получили ранения, в том числе девочки 13 и 14 лет, которые учатся в школе № 88.