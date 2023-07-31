Происшествия 31 июля 2023, 00:44 Мирный житель погиб при обстреле Донецка силами ВСУ СЦКК: мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими боевиками. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР с СЦКК.

«Поступили сведения о гибели гражданского лица. В Куйбышевском районе Донецка по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения», — сказано в сообщении.

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Речь об атаке, которую ВСУ предприняли в 22:25 со стороны населенного пункта Новоселовка Первая. Всего украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

В СЦКК заявили, что сведения о последствиях обстрелов еще продолжают поступать.

Всего за минувшие сутки, 30 июля, украинцы совершили 75 атак на Донецкую Народную Республику, выпустив 275 единиц различных боеприпасов. Помимо погибшего мужчины, два человека получили ранения, в том числе девушка 2006 года рождения.

Накануне также сообщалось о двух пострадавших в Кировском районе Донецка.