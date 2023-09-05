Важное 05 сентября 2023, 15:35 Мирный житель погиб при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ погиб мирный житель Козинки Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

В результате повторного обстрела села Козинка Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт 5 сентября. Мужчина скончался от полученных ранений до приезда бригады медиков. Еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

Реклама

«Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков.

Накануне житель Комсомольского в Белгородской области серьезно пострадал из-за найденной на улице гранаты. Раненого мужчину со множественными осколочными травмами лица и рук, а также с контузией головного мозга доставили в больницу.