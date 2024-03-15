Происшествия 15 марта 2024, 14:18 Мирный житель погиб при обстреле Белгорода Гладков: при обстреле Белгорода погиб мирный житель, двое пострадали

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Один человек погиб и двое пострадали в Белгороде при очередном обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Погиб один мирный житель, мужчина находился за своим рабочим местом в магазине в момент обстрела. Он получил множественные осколочные ранения брюшной полости и грудной клетки. За его жизнь медики боролись до последнего, но мужчина умер», — написал он.

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Кроме того, ранения получили еще два мужчины. Один из них в момент атаки двигался на манипуляторе по трассе, у него открытая черепно-мозговая травма. Второй получил осколочные ранения правого глаза в момент работы на территории промышленного предприятия.

Гладков отметил, что система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, эти сведения подтверждали в Минобороны. Информация о последствия на земле уточняется.