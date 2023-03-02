02 марта 2023, 18:58
Мирный житель погиб под Угледаром в результате обстрела ВСУ
Глава Волновахского района Зинченко: мирный житель погиб в Никольском из-за обстрела ВСУ
Житель села Никольского Донецкой Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.
«Мужчина 1963 года погиб под обстрелами украинских военных. Трагедия произошла в Никольском», — сказал он.
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Населенный пункт Никольское находится в 64-х километрах от Угледара.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня уточнило в Telegram-канале, что украинские боевики вели обстрел со стороны села Богоявленка.
Всего националисты выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Утром 2 марта боевики ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, под огнем нацистов оказались Киевский и Петровский районы города. Официально о пострадавших и разрушениях пока что не сообщалось.
ДНР
ВСУ
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