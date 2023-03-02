Происшествия 02 марта 2023, 18:58 Мирный житель погиб под Угледаром в результате обстрела ВСУ Глава Волновахского района Зинченко: мирный житель погиб в Никольском из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель села Никольского Донецкой Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказал глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

«Мужчина 1963 года погиб под обстрелами украинских военных. Трагедия произошла в Никольском», — сказал он.

Реклама

Населенный пункт Никольское находится в 64-х километрах от Угледара.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня уточнило в Telegram-канале, что украинские боевики вели обстрел со стороны села Богоявленка.

Всего националисты выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Утром 2 марта боевики ВСУ за пять минут выпустили по Донецку девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, под огнем нацистов оказались Киевский и Петровский районы города. Официально о пострадавших и разрушениях пока что не сообщалось.