Происшествия 20 августа 2023, 20:47 Мирный житель Ясиноватой погиб в результате обстрелов ВСУ ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, в том числе кассетных, есть погибший РИА «Новости»

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Донецкая Народная Республика 20 августа снова оказалась под огнем ВСУ. В результате обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения, разрушены дома и энергообъекты. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Мирный житель погиб в Ясиноватой, четверо горожан получили ранения разной степени тяжести. Еще один человек пострадал в Ольгинке Волновахского района.

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В результате обстрелов повреждены 13 жилых домов в Донецке и Ясиноватой, а также два энергообъекта в Ясиноватой и Горловке.

Всего за день ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, в том числе кассетного типа.

Во вторник, 15 августа, украинские войска выпустили 138 боеприпасов по территории ДНР.

В среду, 16 августа, МЧС ДНР сообщило, что в центре Донецка обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных бомб западного образца.