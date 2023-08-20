20 августа 2023, 20:47
Мирный житель Ясиноватой погиб в результате обстрелов ВСУ
ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, в том числе кассетных, есть погибший
Донецкая Народная Республика 20 августа снова оказалась под огнем ВСУ. В результате обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще пятеро получили ранения, разрушены дома и энергообъекты. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Мирный житель погиб в Ясиноватой, четверо горожан получили ранения разной степени тяжести. Еще один человек пострадал в Ольгинке Волновахского района.
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В результате обстрелов повреждены 13 жилых домов в Донецке и Ясиноватой, а также два энергообъекта в Ясиноватой и Горловке.
Всего за день ВСУ выпустили по ДНР более 80 боеприпасов, в том числе кассетного типа.
Во вторник, 15 августа, украинские войска выпустили 138 боеприпасов по территории ДНР.
В среду, 16 августа, МЧС ДНР сообщило, что в центре Донецка обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных бомб западного образца.
ДНР
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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