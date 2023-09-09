Происшествия 09 сентября 2023, 20:49 Мирный житель Горловки подорвался на мине «Лепесток» Мэр Приходько: мирный житель Горловки подорвался на мине «Лепесток» YouTube

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Житель Горловки в ДНР получил ранения, наступив на противопехотную мину «Лепесток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В районе Водобуда мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ „Лепесток“», — написал он.

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Других подробностей о состоянии здоровья пострадавшего Приходько не сообщил.

ВСУ систематически сбрасывают эти коварные мины на населенные пункты ДНР и ЛНР. Их опасность заключается в том, что они небольшие и легко маскируются. Их сложно увидеть и обнаружить с помощью специального оборудования. В парках Донецка этим летом даже появились предупреждающие плакаты.

В июне украинцы выпустили два кассетных заряда с минами «Лепесток» по эвакуационному пункту в городе Голая Пристань Херсонской области.