Происшествия 13 августа 2023, 01:20 Мирный житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Пушилин: один мирный житель Донецка погиб при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Один человек погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В результате в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Ранены шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, в Макеевке, Петровском районе столицы ДНР и Светлодарске», — заявил он.

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По словам Пушилина, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее, 12 августа, стало известно об обстреле Донецка кассетными снарядами со стороны украинских националистов. Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, боевики осуществили удары по Киевскому району. ВСУ выпустили три 155-миллиметровых снаряда.

За день до этого поступила информация, что украинские военные выпустили по столице ДНР девять кассетных снарядов за 45 минут. Удары зафиксировали в 09:50, а уже в 11:50 ВСУ стали стрелять «обычными» боеприпасами натовского калибра.