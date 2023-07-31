Происшествия 31 июля 2023, 09:24 Мирный житель Алешек стал жертвой обстрела ВСУ Мирный житель стал жертвой обстрела ВСУ в городе Алешки Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на город Алешки, который находится на левом берегу Днепра. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области, написал ТАСС.

По его словам, украинские военные продолжают обстреливать инфраструктуру левобережья региона. Накануне ВСУ выпустили 14 снарядов по населенному пункту Алешки, девять — по Новой Каховке, по восемь — по селам Кардашинка и Песчановка, по семь — по Каирам и Великой Лепетихе.

Реклама

«В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб», — уточнил он.

Представитель экстренных служб добавил, что прошедшей ночью Вооруженные силы Украины продолжали атаковать гражданскую инфрастуктуру Корсунки, Каховки, Новой Каховки, Горностаевки. По этим населенным пунктам ВСУ выпустили из ствольной артиллерии в общей сложности 29 снарядов.