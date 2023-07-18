Важное 18 июля 2023, 12:48 Мирные жители пострадали при обстреле поселка в Белгородской области Губернатор Гладков: 5 человек пострадали при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области РИА «Новости»

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Мирные жители получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины окраины поселка Шамино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пять человек пострадали — мирные жители», — указал он.

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Бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в городскую больницу № 2. Одного мужчину ранило осколком в грудную клетку. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, уточнил Гладков.

Оставшиеся четверо пострадавших получили легкие ранения. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что ВСУ выпустили свыше 60 снарядов по региону за сутки. Украинские боевики наносили удары по девяти населенным пунктам. Также Вооруженные силы Украины направили пять беспилотников, с которых сбросили взрывные устройства.