Важное 07 апреля 2023, 13:07 Мирные жители Донецка пострадали при обстреле ВСУ — мэр города Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Донецк, пострадали мирные жители

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Днем 7 апреля украинские военные открыли огонь по Донецку, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, есть пострадавшие, власти уточняют информацию.

«Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие», — сообщил Кулемзин и добавил, что власти выясняют подробности случившегося.

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Мэр уточнил, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по центру Ворошиловского района. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Горького и разрушил стену.

Один из жителей города записал видео с места происшествия. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Типичный Донецк». Осколки снаряда угодили в припаркованный в районе Крытого рынка автомобиль. По словам автора ролика, пострадавшего отправили в больницу. Мужчина обратил внимание, что ВСУ продолжают обстреливать мирных горожан даже во время православного праздника. По словам военкора Георгия Медведева, противник нанес удары по району автостанции в центре Донецка. Журналист отметил, что ранения получили несколько человек.

Днем 6 апреля ВСУ обстреляли Калининский район столицы ДНР, погибли по меньшей мере четыре человека. Врио главы республики Денис Пушилин пообещал оказать помощь семьям погибших и раненым.