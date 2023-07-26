Происшествия 26 июля 2023, 10:09 Мирные жители Алешек и Песчановки погибли под обстрелами ВСУ Два жителя погибли в Херсонской области при обстрелах ВСУ по левобережью Днепра РИА «Новости»

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За минувшие сутки от обстрелов Вооруженных сил Украины по левобережью Днепра в Херсонской области погибли два человека. В момент атак они находились в Алешках и Песчановке, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Днем 25 июля по Алешкам выпустили 22 снаряда ствольной артиллерии, по Корсунке — 12, по Солонцам — девять, по Песчановке — семь. Ночью ВСУ обстреляли 27 снарядами гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Каховка, Саги, Алешки и Пролетарка.

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«В результате обстрела в городе Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Песчановка в результате обстрела погиб один мирный житель», — заявил собеседник агентства.

С начала июля ВСУ потеряли в Херсонской области около 900 бойцов. Группировка войск «Днепр» 25 июля сообщила об отбитой атаке вблизи острова Антоновский. ВСУ потеряли девять солдат.