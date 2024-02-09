Происшествия 09 февраля 2024, 11:35 Мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны ВСУ Мэр Приходько: мирную жительницу ранило при обстреле Горловки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Женщина пострадала при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины 8 февраля. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Глава Горловки указал, что под удар попали территории в Никитовском районе города.

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«По уточненной информации, вследствие вчерашнего обстрела жилмассива „Строитель“ со стороны ВФУ ранена мирная горловчанка», — написал Приходько.

Утром 9 февраля мэр также сообщил, что за последние сутки Горловка оказывалась под обстрелом 23 раза. Информации о погибших нет, мирная жительница оказалась единственной пострадавшей. Повреждения получили два многоквартирных дома и газопровод.

Горловка располагается в 50 километрах к северу от Донецка. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

Утром 5 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило об обстрелах Горловки и Донецка. По данным СЦКК, украинцы выпустили по городам 13 снарядов калибра 155 миллиметров.