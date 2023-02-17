Важное 17 февраля 2023, 16:03 Мирная жительница пострадала в Шебекине в результате обстрела ВСУ Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщина в тяжелом состоянии, на месте находится бригада скорой помощи», — написал он.

Реклама

Гладков уточнил, что обстрелы украинских боевиков также повредили линии электропередач.

Реклама

«Электроэнергия отсутствует на части города, специалисты переводят абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают обход территории», — добавил Гладков.

Это вторая атака ВСУ на населенные пункты Белгородской области за сутки. Ранее под огнем националистов оказалось село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, несколько домов получили повреждения, пострадавших среди местного населения нет.

В пятницу, 17 февраля, боевики ударили по поселку Краснооктябрьскому в Курской области.