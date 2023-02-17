17 февраля 2023, 16:03
Мирная жительница пострадала в Шебекине в результате обстрела ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей в Шебекине после обстрела со стороны ВСУ
Украинские боевики нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области, пострадала мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Женщина в тяжелом состоянии, на месте находится бригада скорой помощи», — написал он.
Реклама
Гладков уточнил, что обстрелы украинских боевиков также повредили линии электропередач.
Реклама
«Электроэнергия отсутствует на части города, специалисты переводят абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают обход территории», — добавил Гладков.
Это вторая атака ВСУ на населенные пункты Белгородской области за сутки. Ранее под огнем националистов оказалось село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, несколько домов получили повреждения, пострадавших среди местного населения нет.
В пятницу, 17 февраля, боевики ударили по поселку Краснооктябрьскому в Курской области.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама