Происшествия 03 января 2023, 13:45 Мирная жительница погибла в ЛНР после обстрелов ВСУ СЦКК ЛНР сообщил о гибели женщины в Кременной после обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Жительница населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики погибла в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 11:20 по населенному пункту Кременная», — уточнили в ведомстве.

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В СЦКК ЛНР обратили внимание, что ВСУ применили минометы калибра 120 миллиметров. Во время обстрела погибла мирная жительница 1957 года рождения. Кроме того, взрыв повредил жилой дом.

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Днем ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Рубежное. Противник выпустил два 155-миллиметровых снаряда. Осколки ранили 14-летнего подростка и женщину.

В ночь на 3 января ВСУ ударили по больнице в Токмаке в Запорожской области, передал RT.