Происшествия 25 декабря 2022, 13:31 Мирная жительница погибла в ДНР из-за обстрелов ВСУ ТАСС: администрация Волновахи сообщила о гибели мирной жительницы под обстрелами ВСУ РИА «Новости»

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Мирная жительница населенного пункта Владимировка под Волновахой погибла в воскресенье, 25 декабря, в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом ТАСС рассказали в администрации Волновахского района.

«Женщина 1953 года рождения погибла. Также ранение получил мужчина», — уточнили власти.

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Волноваха находится в юго-восточной части Донецкой Народной Республики, до начала специальной операции в ней проживали свыше 20 тысяч человек.

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Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что за минувшие сутки украинские боевики вновь обстреляли ряд населенных пунктов республики. Под огнем националистов оказались Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Макеевка и Майорск.

Украинские военнослужащие атаковали снарядами калибром 155 и 152 миллиметра, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что для полного прекращения обстрелов ДНР украинские войска необходимо отодвинуть от региона как можно дальше.