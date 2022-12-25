25 декабря 2022, 13:31
Мирная жительница погибла в ДНР из-за обстрелов ВСУ
ТАСС: администрация Волновахи сообщила о гибели мирной жительницы под обстрелами ВСУ
Мирная жительница населенного пункта Владимировка под Волновахой погибла в воскресенье, 25 декабря, в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом ТАСС рассказали в администрации Волновахского района.
«Женщина 1953 года рождения погибла. Также ранение получил мужчина», — уточнили власти.
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Волноваха находится в юго-восточной части Донецкой Народной Республики, до начала специальной операции в ней проживали свыше 20 тысяч человек.
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Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что за минувшие сутки украинские боевики вновь обстреляли ряд населенных пунктов республики. Под огнем националистов оказались Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Макеевка и Майорск.
Украинские военнослужащие атаковали снарядами калибром 155 и 152 миллиметра, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что для полного прекращения обстрелов ДНР украинские войска необходимо отодвинуть от региона как можно дальше.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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