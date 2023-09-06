Происшествия 06 сентября 2023, 19:59 Мирная жительница Донецка погибла при обстреле ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ погибла женщина unsplash.com

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В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Донецк 6 сентября. Жертвой обстрела стала женщина 1954 года рождения, написал глава города.

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В этот же день снаряд ВСУ попал в здание амбулатории. Повреждения получили фасад, окна и кровля, сообщил RT.

Накануне ВСУ атаковали Куйбышевский район Донецка. Один мирный житель погиб, два человека получили ранения. Также оказались повреждены многоквартирные жилые дома на Ленкоранской и Зуевской улицах.

На территории детского сада в Луганске сотрудник коммунальной службы нашел гранату. Боеприпас изъяли сотрудники МВД.