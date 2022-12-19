Происшествия 19 декабря 2022, 13:39 МинЖКХ сообщило о состоянии пострадавших в Краснознаменске рабочих МинЖКХ Подмосковья подтвердило госпитализацию 10 рабочих после ЧП в Краснознаменске РИА «Новости»

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Министерство ЖКХ Московской области подтвердило данные о 15 пострадавших рабочих в результате обрушения строительных лесов в Краснознаменске. По данным ведомства, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние трех пострадавших оценивают как тяжелое. Шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести. Пять рабочих от отказались от госпитализации.

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Всем пострадавшим оказали экстренную медицинскую помощь. Руководство подрядной организации окажет финансовую помощь всем рабочим, подчеркнули в ведомстве.

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Жители дома в результате ЧП не получили травм. Общее имущество дома не пострадало, уточнили в пресс-службе. По данным министерства, проверку техники безопасности и использования средств индивидуальной защиты рабочими каждую неделю проводили специалисты строительного контроля ГБУ МО «УТНКР».

Последняя проверка объекта состоялась 12 декабря. Тогда никаких нарушений не зафиксировали.

В ведомстве уточнили, что леса возле дома № 19 на улице Краснознаменная установили для ремонта фасада. Одна из секций обрушилась из-за сложных погодных условий и обильного снегопада. После ЧП работы приостановили. Ремонт фасада планируется завершить до 30 декабря.

На месте работают следователи, устанавливая все причины и обстоятельства происшествия.