Важное 15 февраля 2024, 15:21 Минздрав уточнил данные по жертвам удара ВСУ по Белгороду Минздрав: 6 человек погибли в результате атаки украинских боевиков по Белгороду

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В результате атаки украинских боевиков по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек. Среди них — один ребенок. Еще 17 мирных жителей пострадали, сообщили в Минздраве.

«В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести», — указали в министерстве.

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Специалисты оказывают помощь пострадавшим. Уже организовали телемедицинские консультации. По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Белгород отправили бригаду специалистов федеральных центров.

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила, что среди погибших — четырехмесячный ребенок. Младенец лежал в коляске, когда его накрыли осколки снарядов ВСУ.

Украинские боевики ударили по Белгороду днем в четверг, 15 февраля. В распоряжении «360» появились кадры с места попадания снаряда. Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ВСУ использовали ракеты сербского происхождения при атаке российского города.