Происшествия 04 августа 2023, 15:40 Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Канске Красноярский Минздрав: при взрыве газа в Канске пострадали 11 человек Пресс-служба Следственного комитета

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Травмы при взрыве газа в пятиэтажке в Канске Красноярского края получили 11 человек. Семерых из них доставили в больницу, заявили ТАСС в региональном Минздраве.

В экстренных службах агентству сообщили, что возгорание после взрыва газа в доме на улице Каландаришвили уже ликвидировали.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следователи установили, что взрыв произошел при замене трубопровода. Судя по фото с места ЧП, ударная волна выбила стекла в квартирах. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты краевого СК России.

По предварительным данным, повреждения получили квартиры на всех этажах подъезда дома. Обстоятельства случившегося устанавливаются.