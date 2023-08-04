04 августа 2023, 15:40
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Канске
Красноярский Минздрав: при взрыве газа в Канске пострадали 11 человек
Травмы при взрыве газа в пятиэтажке в Канске Красноярского края получили 11 человек. Семерых из них доставили в больницу, заявили ТАСС в региональном Минздраве.
В экстренных службах агентству сообщили, что возгорание после взрыва газа в доме на улице Каландаришвили уже ликвидировали.
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По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Следователи установили, что взрыв произошел при замене трубопровода. Судя по фото с места ЧП, ударная волна выбила стекла в квартирах. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты краевого СК России.
По предварительным данным, повреждения получили квартиры на всех этажах подъезда дома. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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