Происшествия 08 января 2024, 18:13 Минздрав сообщил подробности массового ДТП с погибшими в Новгородской области Минздрав: 10 пострадавших в ДТП в Новгородской области эвакуируют

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Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава, сообщило РИА «Новости».

«Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей», — передали в министерстве.

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Один ребенок находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Пациентов направили в областную детскую клиническую больницу.

Массовая авария произошла на 526-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Всего столкнулись 50 машин, в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе годовалый мальчик. Изначально поступила информация, что травмы различной степени тяжести получили пять взрослых и ребенок.

Из-за аварии движение в сторону Москвы перекрыли. На месте массового ДТП работают спасатели, вылетели вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф. Также к месту происшествия выдвинули мобильный пункт обогрева ведомства.

Ранее семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставрополье. Двое человек пострадали, их доставили в больницу.