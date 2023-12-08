08 декабря 2023, 08:46
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Брянске детей после перелета в Москву
Минздрав: раненые в школе Брянска дети нормально перенесли полет в Москву
Двух пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске успешно эвакуировали в Москву. Дети перенесли полет нормально, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
«Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно», — отметили в министерстве.
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Во время полета пострадавших детей сопровождали врачи из профильных медицинских учреждений. Еще трое раненых остались в больницах Брянска. Их состояние оценивают как средней тяжести.
Врачи из Брянска провели экстренные телемедицинские консультации по состоянию всех пострадавших школьников с работниками Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, добавили в министерстве.
Утром 7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Девочка пронесла в учебное заведение помповое ружье. Придя на урок биологии, она открыла огонь по одноклассникам. Погибли два человека, в том числе сама девочка. Еще пять школьников пострадали.
Рядом с забором гимназии создали стихийный мемориал. Жители Брянска стали нести цветы и игрушки к воротам учебного заведения.
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Стрельба
Школы
Стрельба в гимназии №5 в Брянске
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