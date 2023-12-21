Происшествия 21 декабря 2023, 10:46 Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Татарстане Минздрав назвал тяжелым состояние одного пострадавшего при взрыве в Татарстане РИА «Новости»

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Один из пострадавших при взрыве газа в двухэтажном доме в поселке Осиново, который произошел 21 декабря, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«Предварительно, четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии», — сказал собеседник.

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На месте происшествия находятся три машины скрой помощи, бригада медицины катастроф.

В республиканском главке МЧС сообщили, что информация о хлопке газовоздушной смеси в доме на улице Центральная, 7 поступила в экстренные службы около 9:20.

Накануне вечером жители Наро-Фоминска сообщили, что слышали взрыв, который сопровождался запахом гари. Ранее в доме в Волжском взорвался бытовой газ, в результате чего погиб один человек.