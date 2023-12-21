21 декабря 2023, 10:46
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Татарстане
Минздрав назвал тяжелым состояние одного пострадавшего при взрыве в Татарстане
Один из пострадавших при взрыве газа в двухэтажном доме в поселке Осиново, который произошел 21 декабря, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Татарстана.
«Предварительно, четверо пострадавших, один из них в тяжелом состоянии», — сказал собеседник.
Реклама
На месте происшествия находятся три машины скрой помощи, бригада медицины катастроф.
В республиканском главке МЧС сообщили, что информация о хлопке газовоздушной смеси в доме на улице Центральная, 7 поступила в экстренные службы около 9:20.
Накануне вечером жители Наро-Фоминска сообщили, что слышали взрыв, который сопровождался запахом гари. Ранее в доме в Волжском взорвался бытовой газ, в результате чего погиб один человек.
Татарстан
Реклама
Реклама